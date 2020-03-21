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В Брянске нашли елочное кладбище

Опубликовано Сегодня, 09:07

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне вечером опубликовали фотографии кладбища старых елок.

«О наболевшем. Елочки, которые не купили на новый год, отправляются прямиком на свалку на 1-й Орлик. Да и вообще, стихийная свалка перед озером со стороны улицы Литейной просто поражает. Свиньи», — пишет автор публикации.

Его возмущение увиденным разделили и большинство комментаторов.

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