18 жителей Жуковки самоизолировались

В Жуковке находятся на самоизоляции 18 жителей города, которые незавно вернулись из-за границы.

Во время двухнедельного карантина они будут находиться у себя дома.

Со всеми ними связались представители городских властей и Роспотребнадзора, разъяснили правила карантина и рекомендовали вызвать на дом врача.

Ранее мы сообщали, что врачи оценивают состояние первой жительницы региона, у которой диагностировали коронавирус, как удовлетворительное.