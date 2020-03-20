На Октябрьской в контейнер для раздельного сбора отходов выбросили строительный мусор
Жители дома на Октябрьской улице, расположенного рядом с областным кардиологическим центром, пожаловались региональному оператору по работе с ТКО АО «Чистая планета» про то, что неизвестные использовали установленные у них во дворе контейнеры для раздельного сбора отходов не по назначению. Об этом в понедельник рассказали в дирекции компании.
«У нас установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. В начале прошлого года мы не очень понимали, зачем это нам. Были даже те, кто возмущался. Но сейчас почти все жители активно включились в сортировку отходов. Особенно это нравится делать нашим детям. Но, к сожалению, не все ответственно относятся к раздельному сбору. Сами не сортируют, да еще и вредят!», — говорится в эклектронном письме, которое оператор получил утром понедельника. К письму жители прикреплено фото, на котором видно, что в сетчатый контейнер, предназначенный для пластика, кто-то выбросил в мешках смет или мусор после ремонта.
«К сожалению, пока еще встречаются жители, которые бросают в специальные ящики для вторсырья все подряд. И сводят на нет усилия других людей, которые сортируют отходы. Ведь мокрый мусор, выброшенный в контейнер, например, с макулатурой, делает вторсырье непригодным для переработки. Но всё же хочу отметить, что большинство брянцев понимают важную роль раздельного сбора отходов. Это позволяет каждому вносить свой вклад в поддержание здорового экологического состояния региона», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Владимир Чашников.
В компании напоминают, что сетчатые контейнеры предназначены исключительно для раздельного сбора пластика и бумаги и выбрасывать в них другие отходы запрешено, и призывает соблюдать эти правила.
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