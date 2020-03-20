Продавцы брянской «Ленты» работают в перчатках и за стеклом

В группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали фотографию продавцов «Ленты» в Брянске. На снимке кассиры отделены от покупателей стеклом, а на руках у них перчатки.

«В "Ленте" изоляция! Работают в перчатках масках и за стеклом! Уже стоит паниковать?», — пишет автор публикации.

Ранее мы сообщили, что в Брянске был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Носительницей оказалась женщина, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. Она находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.