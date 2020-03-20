В поселке Локоть появится памятник машиностроителю

Пешеходный нерегулируемый переход около дома №35 по улице Красноборской в одноименном поселке приведут в порядок, об этом стало известно 20 марта во время приема губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Заболевших на коронавирусную инфекцию в Смоленской области не выявлено, об этом сообщил Роспотребнадзор 22 марта.

Свежую информацию относительно ситуации по коронавирусу опубликовало управление Роспотребнадзора региона, так в самоизоляцию ушли еще 22 человека.

В течение месяца в Смоленской области произошло 357 возгораний сухой травы на площади 932,21гектаров, с каждым днем, утверждают специалисты, цифра стремительно растет.

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