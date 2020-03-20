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В поселке Локоть появится памятник машиностроителю

Опубликовано Вчера, 14:34

В канун 9 мая в поселке Локоть Брасовского района Брянщины появится памятник машиностроителю. 

Монумент будет располагаться на территории мини-завода, принадлежащего местному ИП М.Чудовал. Предприниматель и выступил инциатором установки памятника.

Скульптуру машиностроителя он забрал с территории завода в Клинцах.

Памятник дополнит надпись «Все для фронта, все для Победы».

Фото газеты «Вестник» (Брасово).

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