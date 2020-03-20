В Брянске из-за коронавируса отменили публичные слушания

Мэрия Брянска сообщила об отмене публичных слушаний, которые были назначены на вторник, 24 марта. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Постановлением областного правительства о режиме повышенной готовнисти на территориии Брянщины запрещены массовые мероприятия, а публичные слушания принадлежат к их числу.

Новая дата слушаний будет объявлена дополнительно.

На слушаниях планировалось обсудить предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.