В мэрии наградили студентов БГИТУ за лучшие бизнес-идеи

В мэрии Брянска прошла церемония награждения победителей конкурса на лучшую бизнес-идею среди студентов инженерго-экономического института БГИТУ.

Всего победителей было четверо. Первое место заняла работа студента Николая Ромашова «Автоматизация охранных систем видеонаблюдения с помощью нейросетей». Два вторых места достались работам Александра Сологубова «Платформа для реализации электронных билетов на мероприятия «SmartSale» иСергея Пустового «Умные эко-контейнеры». Третье место получила работа Татьяны Рыжинской «LAWSORTING».

Первый зам мэра Виктор Предеха вручил ребятам денежные сертификаты от мэрии и грамоты от БГИТУ.