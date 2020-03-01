В Брянске появился высокоскоростной интернет

В Брянске в начале 2020 года появился высокоскоростной 4G интернет. Это позволит его жителям с комфортом пользоваться соцсетями и мессенджерами, скачивать и загружать «тяжелые файлы», слушать музыку, радио, смотреть видео и ТВ. Со всем этим у них прежде были сложности.

«Качественная мобильная связь сегодня является одной из основных потребностей человека. На данный момент более 75% населения, проживающих в сельской местности, имеют доступ к высокоскоростному интернету. При этом, мы расширяем территорию покрытия, постоянно улучшая качество связи. Кроме комфортного пользования современными сервисами, жителям этих территорий доступны социально-значимые ресурсы, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений, что сегодня с каждым днем становится особенно актуальным», — цитирует директора филиала МТС в Республике Бурятия Вадима Пенькова бурятское интернет-издание БУРАЯД YНЭН.

Спросите, причем тут Бурятия? Притом, что Брянск, в который провели 4G — это не нащ город, а одно из отдаленных бурятских сел, куда наконец пришла цивилизация в виде высокоскоростного интернета.