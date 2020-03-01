На Брянщине к концу недели потеплеет

Недолгое потепление обещают брянцам синоптики. По данным сайта Гисметео, уже с четверга столбик термометра достигнет +9 и дойдет до +14 в понедельник. Все эти дни ресурс прогнозирует ясную погоду без осадков.

Но уже со среды, 1 апреля, резко похолодает до +8, и зарядят дожди, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. А второго апреля столбик термометра опустится сразу до +4.