Региональный оператор по работе с отходами закрыл офис для посетителей

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» со вторника временно закрыл офис для посетителей. Об этом сообщили в дирекции компании. Такое решение там приняли для профилактики распространения коронавируса.

— Мы считаем необходимым следовать рекомендациям ВОЗ и принимаем данное решение, чтобы не допустить распространение. Ведь большинство посетителей нашего абонентского отдела – это люди старшей возрастной категории, самые уязвимые для вируса. Минимизировать социальные контакты и появление в пенсионеров в общественных местах, чтобы оградить их от возможного заражения - задача не только близких людей, но и сотрудников нашей компании. Борьба с распространением коронавирусной инфекции – наша общая борьба. И мы можем справиться только вместе. В сложившейся ситуации АО «Чистая планета» занимает активную гражданскую позицию. Мы чувствуем свою ответственность за людей старшего поколения и делаем все возможное, чтобы оградить их от опасности. При этом мы понимаем важность нашей ежедневной работы по оказанию коммунальной услуги. Поэтому просим жителей и представителей бизнеса пользоваться дистанционными способами передачи заявлений, документов на перерасчет и оплаты услуг, — поясняет генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Информацию по вопросам заключения договоров, подачи заявлений на перерасчет и оплаты задолженности потребители могут в колл-центре: (4832) 325-300, (4832) 606-444, а отправить копии документов и заявление на предоставление перерасчета можно по электронной почте: info@chplanet.ru

У е входа в офис оператора также установлен ящик для подачи заявлений и обращений граждан.