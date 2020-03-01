Кванториум предложил брянским школьникам стать вирусологами
Детский технопарк «Кванториум» анонсировал марафон по миру биологии.
Участников зачислят в группу вирусологов. Эксерты им расскажут об эпидемиях, пандемиях, мерах по борьбе с ними, актуальных способах профилактики распространения инфекций.
И это еще не все. Ребята смогут создать собственный вирус, а затем — вакцину от него.
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