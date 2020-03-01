Бюджетные учреждения Брянска получили бесконтактные термометры
Бюджетные учреждения Брянска получили и начали активно применять бесконтактные электронные термометры.
С их помощью замеряют температуру на входе сотрудникам и посетителям.
Чтобы узнать температуру тела человека, достаточно подержать его две секунды возле запястья.
Мерить температуру сотрудникам при входе на работу работодателям всех форм собственности предписывает постановление областного правительства от 17 марта. Об этом говорится также в рекомендациях Минтруда по организации производственого процесса во время эпидемии. В них говорится, что всех, кого возможно, надо перевести на удаленную работу, а для сотрудников, которых отправить на удаленку нельзя, создать условия, максимально препятствующие распространению инфекций, в том числе не допускать к работе работников с высокой температурой и другими симптомами простудных заболеваний.
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