Строители дороги на Советской улице завершают обустройство ливневки

В Брянске продолжается строительство дороги на Советской улице в район Старого аэропорта. Об этом во вторник сообщает БрянскToday.

Работы ведутся одновременно на несколькиз участках. Подрядчик разравнивает подушку под асфальт, монтирует уличное освещение на всем протяжении магистрали и завершает монтаж ливневой канализации.

Будущая дорога должна облегчить доступ транспорта в Старый аэропорт и разругизть от пробок центр города. Более 175 млн рублей на ее строительство выделили региональный и городской бюджеты.

Фото: БрянскToday