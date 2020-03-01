В одном из брянских домов появилось курьезное объявление

На доске объявлений в подъезде одного из многоквартирных домов в Брянске появился листок бумаги с очень нестандартным текстом, подписанным от имени совета дома. Об этом во вторник сообщил Телеграм-канал Брянский скиталец.

«Агитаторы и прочая шелудь! В свзяи с коронавирусом вход в наш дом запрещен. В нашем доме КАРАНТИН!!! Идет пандемия. Надеемся на понимание. Кругом коронавирус!!! МЫ ВСЕ УМРЕМ!!! А-а-а-а!!!», — говорится в тексте объявления.

«УК говорит, что не их рук дело, жители тоже молчат», — пишут ведущие канала.