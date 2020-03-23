Брянцы выложили в соцсеть фотографии подростков, которые занимаются любовью у них в подъезде

Жители одной из многоэтажек, расположенной на Бежицкой улице в районе ТЦ «Янтарный», опубликовали в сообществе «Подслушано Брянск» фотографии подростков, которые превратили их подъезд в место своих тусовок.

Авторы публикации пишут, что несовершеннолетние заседают на технических балконах, а после них уборщица выносит до двадцати бутылок алкоголя разной крепости, выметает мешок окурков, а с некоторых пор стала находить использованные атрибуты безрпасного секса в технических помещениях.

«Жители дома не хотели бы быть воспитателями для этих подростков, но и терпеть такое безобразие в общих помещениях своего дома не желают. Это первое и последнее предупреждение подросткам и их родственникам (если такие имеются).

Далее собственники будут вызывать полицию - придется понести ответственность за порчу чужого имущества, за распитие алкоголя и развратные действия в общественном месте.

Если для вас, родители и родственники, такое времяпрепровождение детей является нормальным, то пусть ваши дети занимаются вышеуказанным у вас дома.

Если для вас это так же ненормально, то проведите беседу с детьми, сейчас это особенно актуально, так как в школах и вузах карантин и пока вы работаете, дети курят как паровозы, пьют как лошади и любят друг друга в грязных помещениях чужих подъездов.

То, что это именно данные подростки сомнений нет - жильцы видели их на балконах, в технических помещениях, лифтах. Есть видео.

На фото мы специально замазываем их лица, но, если они вам знакомы, то не составит труда узнать их по одежде.

Спасибо большое всем, кто откликнется и тем, кто, узнав их, проведёт с ними воспитательную беседу», — пишут авторы сообщения.

Комментаторы советуют сразу вызывать полицию, для надежности сообщив, что несовершеннолетние предположительно употребляют в подъезде наркотики.