В Брянске пройдет рок-концерт против коронавируса

Одно из арт-кафе Брянска решило провести рок-концерт против коронавируса. Он состоится в 19:00 пятницы, 27 марта.

Вход на мероприятие свободный, но в соответствии с действующими ограничениями попасть в зал смогут не более 50 человек.

Так организаторы концерта решили дать брянцам возможность приобщиться к исскуству в условиях, когда закрыты на карантин или работают в дистанционном режиме театры, кинотеатры, концертные и выставочные залы, библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+.