В Советском районе установят памятные знаки на домах 112 ветеранов

В Советском районе Брянска установят памятные знаки на домах 112 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, живущих в районе. Об этом в среду сообщила мэрия.

Первый такой знак «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо за Победу!» установили во дворе домов №67 корпус 1 и корпус 3 по проспекту Станке Димитрова. В этих двух домах живут сразу девять ветеранов и труженников тыла. Одновременно им вручили медали в честь 75-летия Победы.

«Долг каждого из нас — хранить историю своей страны, беречь память о мужестве и ратных подвигах фронтовиков, уважать тех, кто ковал победу в тылу и вспомнил, как исторически дома героев отмечались звёздами», — сказал во время церемонии депутат областной Думы Александр Постоялко.

Перед установкой знака для ветеранов и тружеников тыла провели небольшой концерт.