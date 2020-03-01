В брянском гипермаркете «Лента» обозначили безопасные расстояния для стоящих в очереди к кассе
В брянском гипермаркете «Лента» линиями на полу обозначили безопасное расстояние, на котором должны находиться друг от друга покупатели, стоящие в очередях к кассам. Для этого на пол нанесли разметку желто-черного цвета. Об этом в понедельник сообщил Телеграм-канал Коронавирус32.
Специалисты рекомендуют выбирать для шопинга время, когда в магазинах меньше всего народу, держать дистанцию с другими покупателями не меньше одного метра, не трогать лицо руками после прикосновения к тележке, расплачиваться предпочтительно банковской картой, а по возвращении домой тщательно вымыть с мылом руки и лицо.
Для сравнения: власти в городах соседней Украины, где введены более жесткие карантинные меры, в частности, отменены общественный транспорт в городах и междугороднее сообщение, ограничивают число людей, которые одновременно могут находиться в торговом зале, например, 10 квадратными метрами площади на одного покупателя. Остальным приходится ждать своей очереди перед входом.
Разграничение безопасного расстояния между покупателями с помощью разметки практикуется также в ряде стран Европы.
Ранее мы сообщали, что в «Ленте» кассиры работают за стеклянными перегородками и обслуживают покупателей в перчатках и масках.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.
В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов.
Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» продолжает работу по выявлению и предупреждению фактов энерговоровства. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи и проверку приборов учета электроэнергии на предмет незаконных подключений.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.