В брянском гипермаркете «Лента» обозначили безопасные расстояния для стоящих в очереди к кассе

В брянском гипермаркете «Лента» линиями на полу обозначили безопасное расстояние, на котором должны находиться друг от друга покупатели, стоящие в очередях к кассам. Для этого на пол нанесли разметку желто-черного цвета. Об этом в понедельник сообщил Телеграм-канал Коронавирус32.

Специалисты рекомендуют выбирать для шопинга время, когда в магазинах меньше всего народу, держать дистанцию с другими покупателями не меньше одного метра, не трогать лицо руками после прикосновения к тележке, расплачиваться предпочтительно банковской картой, а по возвращении домой тщательно вымыть с мылом руки и лицо.

Для сравнения: власти в городах соседней Украины, где введены более жесткие карантинные меры, в частности, отменены общественный транспорт в городах и междугороднее сообщение, ограничивают число людей, которые одновременно могут находиться в торговом зале, например, 10 квадратными метрами площади на одного покупателя. Остальным приходится ждать своей очереди перед входом.

Разграничение безопасного расстояния между покупателями с помощью разметки практикуется также в ряде стран Европы.

Ранее мы сообщали, что в «Ленте» кассиры работают за стеклянными перегородками и обслуживают покупателей в перчатках и масках.