Брянцы закупились масками в аптеках на 10 лет вперед

В аптеках Брянщины скупили десятилетний запас медицинских масок. Об этом сообщает в среду БрянскToday.

Предположительно такой рост спроса на товар обеспечили, в первую очередь, перекупщики. Некоторые за них были замечены в процессе скупки масок.

В государственной аптеке медицинская маска стоит три рубля. А вот на Авито и подобных площадках или в соцсетях точно такая же предлагается уже совсем по другой цене.

Недавно, на Брянщину завезли 120 тысяч медицинских масок, которые были переданы туда, где реальная потребность в них наиболее высока: медицинские учреждения, станции скорой помощи, аварийные службы и различные структуры, сотрудники которых работают в непосредственном контакте с жителями региона.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на Брянщине, медицинские учреждения региона обеспечены всем необходимым на случай вспышки эпидемии, включая достаточное количество средств защиты.

Фото: БрянкToday.