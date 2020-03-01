На станции Орджоникидзеград оградят пути барьерами

Железнодорожники в Брянске планируют установить ограждения вдоль полотна в станции Орджоникидзеград в Бежицком районе Брянска. Оно будет препятствовать выходу на пути в опасных местах.

А на станциях Полпинская и Почеп оборудуют накопительные площадки, которые позволят более безопасно пересекать железнодорожное полотно.

На всех станциях Брянщины железнодорожники каждый год по необходимости обследуют и ремонтируют пешеходные настилы, улучшают освещение и устанавливают знаки безопасности.