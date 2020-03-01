Брянцы обсуждают во ВКонтакте новшества в работе поликлиник

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте были опубликованы фотографии, как работники поликлиники в Фокинском районе меряют температуру на входе посетителям.

«Фокинская поликлиника. Не запускают внутрь пока не измерят температуру. Видимо очень серьезно и много заболевших!», — предполагает автор.

Однако в комментариях другие участники сообщества разъясняют, что поводов сеять панику нет — всего лишь меры предосторожности, и так сейчас делают везде. Как мы сообщали ранее, меряют температуру сейчас при входе во все бюджетные учреждения региона, а работодатели всех форм собственности обязаны организовать эту процедуру как для работников, так и для посетителей.

«Все нормально у нас в Брянске ребята я волонтёр и могу сказать что заразы нет а женщина которая заболела уже здорова практически», — пишет участница сообщества Валерия Горбачева.

Комментаторы также отмечают, что людей в поликлиниках стало меньше.

«Вчера ездила с ребёнком в больницу у нас в Жуковке, я в первый раз видела такую опустевшую больницу, ходили к педиатру, три кабинета, мы были вообще одни. В очередь к неврологу сидели 4 человека», — пишет Катерина Ежова.

Ранее мы сообщили, что на Брянщине был зафиксирован второй случай заражения коронавирусом. Лабораторные анализы показали положительный результат у женщины, которая уже было госпитализирована в инфекционную больницу и находилась в изолированном боксе.