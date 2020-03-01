В Брянске устроят тест-драйв немецких мусоровозов

Региональный оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» договорился с московскими представителями компании ZOELLER — одного из ведущих мировый производителей современной спецтехники разной модификации для сбора и транспортирования отходов, что те предоставят лучшим брянским компаниям-перевозчикам образцы своей продукции для испытания в деле на улицах Брянска. Об этом в среду сообщили в дирекции компании.

Несколько машин разной модификации прибудут в Брянск на тест-драйв.

Перед визитом представителей компании ZOELLER в Брянск заместитель генерального директора АО «Чистая планета», директор МСК Дмитрий Евтихов, побывал на заводе немецкой компании в Польше, познакомился с производством и лично встретился с руководителями предприятия.

«Специалисты, которые сегодня занимаются выпуском самой современной техники, предложили помочь нам изучить логистику и оптимизировать транспортирование отходов на Брянщине с помощью их мусоровозов и с учетом рельефа, дорог в нашем регионе и плотной застройки областного центра. Представители компании ZOELLER побывали в Брянске с ответным визитом и уже познакомились с перевозчиками, которые получат спецтехнику для испытаний», — рассказал Дмитрий Евтихов.