В Брянске установят мемориальные доски в память актеров Гермацкой и Постникова
На состоявшейся в среду восьмой сессии брянского горсовета депутаты единогласно поддержали предложение установить мемориальные доски в память актеров Гермацкой и Постникова на домах, где они жили.
Было рещено также наградить занками отличия «За безупречную службу городу Брянску» сотрудников отделов мэрии и назвать именем Щегловитова новую улицу, которая проектируется между улицами Объездной и Счастливой.
Депутаты выслушали отчет главы города Марины Дбар и доклад мэра Брянска Александра Макарова о переспективах социально-экономического развития города.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.
В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов.
Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» продолжает работу по выявлению и предупреждению фактов энерговоровства. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи и проверку приборов учета электроэнергии на предмет незаконных подключений.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.