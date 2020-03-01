В Брянске установят мемориальные доски в память актеров Гермацкой и Постникова

На состоявшейся в среду восьмой сессии брянского горсовета депутаты единогласно поддержали предложение установить мемориальные доски в память актеров Гермацкой и Постникова на домах, где они жили.

Было рещено также наградить занками отличия «За безупречную службу городу Брянску» сотрудников отделов мэрии и назвать именем Щегловитова новую улицу, которая проектируется между улицами Объездной и Счастливой.

Депутаты выслушали отчет главы города Марины Дбар и доклад мэра Брянска Александра Макарова о переспективах социально-экономического развития города.