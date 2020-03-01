В рейд по брянским автобусам и маршруткам вместе с полицейскими вышли волонтеры
В рейде по выявлению нарушений водителями автобусов и маршруток, который начался в Брянске во вторник и продлится по пятницу включительно, вместе с сотрудниками ГИБДД участвуют волонтеры. Об этом сообщил в среду ОГИБДД по Брянску.
Задача волонтеров — под видом обычных пассажиров ездить в автобусах и маршрутках и в случае нарушения водителем каких-либо правил фиксировать их на мобильные телефоны.
В ОГИБДД уверены, что волонтерам скучать не придется. Практика показывает, что у водителей маршруток в порядке вещей разговаривать по мобильнику за рулем, на ходу принимают плату за проезд, не обозначая при этом маневры сигналами поворотов, отъезжать от остановки с открытой дверью, останавливаться для посадки и высадки в неположенных местах и другие нарушения правил перевозки пассажиров и ПДД.
Перед выходом в рейд волонтеры прошли инструктаж в ГИБДД.
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