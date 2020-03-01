Жителю Фокинского района незаконно выставляли счета за отопление

Собственнику жилья в Фокинском районе Брянска незаконно выставляли счета за центральное отопление его квартиры. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

Проверка, которую провела прокуратура Фокинского района после его обращения, показала, что заявитель отсоединил систему отопления своей квартиры от общедомовой и услугой центрального отпления не пользовался. Однако ТСЖ продолжало выставлять ему счета в том числе и за эту услугу.

Районная прокуратура вынесла представление председателю ТСЖ.