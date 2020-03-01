В УВМ УМВД по Брянщине рассказали, как легализоваться иностранцам, застрявшим в регионе из-за коронавируса

УМВД России по Брянской области рассказало о послаблениях для иностранцев, у которых заканчивается разрешенный срок пребывания в России, но покинуть Брянщину они не могут из-за эпидемии коронавируса.

Если иностранец находится в РФ на основании визы, по вопросу ее продления нужно обратиться в УВМ УМВД. Виза независимо от целей и оснований выдачи будет продлена на 90 дней.

Безвизовому иностранцу продлят на 90 дней срок временного пребывания. Для этого нужно подать в УВМ МВД мотивированное заявление.

Несмотря на закрытие российской границы для инострацев, УВМ УМВД продолжает принимать документы для оформления разрешений на привлечение иностранных работников и о выдаче патента на право трудоустройства. Выезжать за пределы страны перед подачей заявления на патент не нужно. Наказывать за то, что не иностранец не выехал, не будут.

По истечении разрешения на временное проживание или вида на жительство оформляется на 90 дней разрешение на временное пребывание.

Участники программы допровольного переселения соотечественников в РФ и члены их семей, если они оказались за пределами РФ и не могут въехать в страну до истечение шестимесячного срока пребывания за ее пределами, не утратят эти статусы, разрешения на работу и временное проживание и виды на жительство.