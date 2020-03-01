В Брянске активно строят детские сады

Накануне глава Брянска Марина Дбар отчиталась перед горсоветом о своей деятельности за прошлый год. Она, в частности, рассказала о создании в Брянске новых мест для дошкольников.

В прошлом году в городе были введены в эксплуатацию детские сады №162 «Росинка» и №6 «Жар-птица», ясельные пристройки к центру развития ребенка №155 «Светлячок» и садику №130 «Деснянские звездочки» и дополнительный корпус дошкольного отделения лицея №27.

В прошлом году также началось строительство двух садиков в районе старого аэропорта и пятом микрорайоне и шести ясельных пристроек на 55 детей каждая. Часть объектов уже сдана, на остальных продолжаются работы.