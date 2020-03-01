В Брянске продлили на две недели переход на электронные проездные
Правительство Брянской области и мэрия Брянска решили продлить переход на электронные проездные до 15 апреля. Изначально планировалось завершить его 1 апреля. Так будет удобнее пассажирам, считают областные и городские власти. Об этом в четверг сообщила брянская мэрия.
Перевод пассажиров и общественного транспорта с бумажных проездных на электронные начался год назад. Сейчс идет обмен единых социальных проездных.
Электронный проездной привязывается к карте МИР. Исключение сделано только для детей до 14 лет, которые не могут оформить карту МИР, не имея по возрасту паспорта. Для них выпускают специальные транспортные карты.
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