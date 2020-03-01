Мэрия проверила, как водители маршруток соблюдают санитарные нормы

Мэрия Брянска оргранизовала межведомственный рейд по проверке соблюдения санитарных норм водителями маршруток. Об этом брянская мэрия сообщила в четверг.

Всего проверили свыше 50 микроавтобусов на маршрутах №№ 10, 28, 34, 69, 88 и 99.

В частности, проверялось, соблюдается ли требование дополнительной обработки транспортных средств. По действующим правилам между рейсами каждую машину надо мыть дезинфицирующими растворами. А на конечной водитель обязан проветрить салон, сделать его влажную уборку, продезинфицировать все поверхности, включая ручки, поручни, подлокотники и пластмассовые, металлические и кожаные части спинок сидений.

Водителей проверяли, есть ли у них средства дезинфекции в салонах.

Данные о выявленных нарушениях будут переданы в Роспотребнадзор.