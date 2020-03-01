Земляные работы на Сакко и Ванцетти продили до конца апреля

Земляные работы на улице Сакко и Ванцетти будут продолжены до 30 апреля. Об этом сообщила в четверг мэрия Брянска.

На улмце идет капитальный ремонт канализационного колелктора.

Для водителей новость о продлении работ нерадостная, так как до их окончания улица будет оставаться перекрытой.