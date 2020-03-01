Брянчанка предложила помощь пожилым соседям

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовали объявление, которое появилось в одном из подъездов города.

Автор объявления, представившаяся Олесей, сообшает пожилым соседям, что не входит в группу риска по коронавирусу и поэтому готова помочь их самоизоляции — посещать вместо них магазины, аптеки, решать другие неотложные вопросы. Желающим она предлагает позвонить по указанному в объявлении номеру или положить записку в ее почтовый ящик.

Среди комментаторов нашлись скептики, предполагающие, что автор объявления просто исчезнет с чужими деньгами или заразит людей, если сама станет разносчиком инфекции. Однако многие высказались в поддержку ее инициативы.

Ранее мы сообщали, что на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией губернатора Александр Богомаз поручил продумать вопросы самоизоляции пожилых людей и тех, кому она показана по состоянию здоровья.