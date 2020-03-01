На улице Бурова начался капитальный ремонт

В Бежицком районе Брянска начался капитальный ремонт улицы Бурова. Об этом в четверг сообщила мэрия.

Подрядчик первым делом решил обустраивать тротуары. Планируется также фрезировать старый и положить новый асфальт, обустроить съезды, заездные карманы, остановки, а в завершение работ нанести разметку и поставить новые дорожные знаки.

Общая протяженность капитально ремонтируемого участка составит 1,78 км. Ремонт обойдется в 43,5 млн рублей.

В этом году на Бурова планируется отремонтировать дорогу на мосту через Болву: сферзеровать старое покрытие и положить большими картами новый асфвальт.

В 2017 году на улице заменили старые светильники современными светодиодами.

Улица Бурова — одна из 20 дорог Брянска, которые вошли в нацпроект по обустройству безопасных и качественных дорог.