На улице Бурова начался капитальный ремонт
В Бежицком районе Брянска начался капитальный ремонт улицы Бурова. Об этом в четверг сообщила мэрия.
Подрядчик первым делом решил обустраивать тротуары. Планируется также фрезировать старый и положить новый асфальт, обустроить съезды, заездные карманы, остановки, а в завершение работ нанести разметку и поставить новые дорожные знаки.
Общая протяженность капитально ремонтируемого участка составит 1,78 км. Ремонт обойдется в 43,5 млн рублей.
В этом году на Бурова планируется отремонтировать дорогу на мосту через Болву: сферзеровать старое покрытие и положить большими картами новый асфвальт.
В 2017 году на улице заменили старые светильники современными светодиодами.
Улица Бурова — одна из 20 дорог Брянска, которые вошли в нацпроект по обустройству безопасных и качественных дорог.
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