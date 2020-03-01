В Брянске отметили день работника культуры онлайн фотовыставкой

Смоленская полиция завела уголовное дело на ранее судимого жителя Краснодарского края, который подозревается в мошенничестве.

Смоленские следователи завели уголовное дело в связи с умышленным убийством мужчины в одном из домов на Витебском шоссе.

Смолянина из Ленинского района, накопившего долгов на 454 тыс рублей, чуть лишили дорогой иномарки Toyota Land Cruiser.

11, 9 километров трассы в Хиславичском районе отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь»-Хиславичи-граница Республики Беларусь» в 2020 году отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

27 марта в Смоленской области прогнозируется переменная облачность, но осадков не будет.

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о хищении металлических изделий на сумму свыше 25 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что безработный и ранее судимый уроженец города Вязьмы 1983 года рождения решил поправить свое материальное положение путем тайного хищения железнодорожных деталей и последующей сдачи их в пункт приема чермета.

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Поскольку выставочные залы Брянска не работают из-за коронавируса, выставка проходит в киберпространстве. Увидеть представленные на ней работы желающие могут в соцсетях: группах группах Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство» в Одноклассникиах, во ВКонтакте и Фейсбуке.

В экспозиции представлены 80 работ 12 фотографов, запечатлившие персоналии и события культурной жизни Брянщины.

В Брянске накануне открылась фотовыставка «Человек культурный», посвященная Дню работника культуры. Ее организатором выступило региональное отделение творческого союза «Фотоискусство». Об этом сообщила мэрия Брянска.

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Для повышения безопасности железнодорожники дополнительно установят ограждения путей и накопительные площадки на переходах в Брянской области В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов. Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.

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