Водитель маршрутки №18 вышел на линию в противогазе

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Смолянина из Ленинского района, накопившего долгов на 454 тыс рублей, чуть лишили дорогой иномарки Toyota Land Cruiser.

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