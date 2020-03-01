УМВД Брянщины опровергает фейки о патрулях в торговых центрах

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что с 25 марта брянские полицейские якобы начали устраивать облавы на подростков в торговых центрах города и региона и будут это делать до 12 впреля, то есть окончания весенних каникул. Это неправда, сообщает УМВД по Брянской области.

«Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми», — говорится в сообщении.

УМВД также напоминает, что распространение под видом достоверной информации заведомо ложных сведений, которые создают угрозу для общественного порядка и безопасности, чревато административной ответственностью, и призывает верить только официальным источникам.

Ранее брянцев призвал не верить и не распространять информацию из сомнительных источников и верить только официальным сведениям оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в регионе.