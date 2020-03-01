Шесть брянских парков обработали от клеща

В парках Брянска провели обработку против клещей. Дезинфекций была проведена в шести парках города.

Одной обработки весной обычно хватает на весь парковый сезон.

Обычно эти работы проводятся позже. Но из-за аномально теплых зимы и ранней весны клещи начали проявлять активность на месяц раньше обычного.