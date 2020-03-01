Жители Клинцов опять жалуются на адскую вонь
Жители Клинцов снова жалуются на невыносимую вонь. Об этом в пятницу сообщило местное издание Клинцы.инфо.
«Вы освещали тему вони по ночам, в городе Клинцы.
Писали, что обязали починить канализацию или очистные. И про «Лайку» Клинцы с ее сливами, тоже писали. Простите за вопрос, в последние три ночи такая вонища, это все по тому, что приводят в исполнение поставленные задачи.
Жаль, что телефон не передает этот запах.
Сегодня даже я, человек с очень плохо развитым рвотным рефлексом, простите не выдержала и из меня вышло все то, что копилось весь день (соответственно через рот).
Может вы сможете дать ответ, почему нас не слышат и оставляют без внимания предписания?», — цитирует Клинцы.инфо автора письма в их редакцию.
Ранее глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью другому местному изданию «Ваше личное дело» предположил, что источником вони может служить коллектор, который давно не чистили, и обещал в ближайшее время его отремонтировать. Но не исключил также и влияния реагентов, которые сбрасывает туда кожзавод «Лайка-Клинцы».
Это уже далеко не первая жалоба жителей Клинцов на неприятный запах в городе.
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