Брянские волонтеры доставили продукты семье ветерана

Брянский волонтерский штаб, созданный, в первую очередь, для помощи с закупкой продуктов и лекарств пожилым людям, которым лучше не покидать квартиры в период пандемии коронавируса, начали реальную деятельность. Об этом сообщило региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».

Одной из первых они посетили семью брянского ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Брянска Бориса Васильевича Шапошникова.

Для ветерана и его супруги Тамары Ивановны они закупили все необходимые продукты.

Пожилые брянцы, которым нужна помощь в покупке продуктов и лекарств, могут обратиться в колл-центр шата по телефону в Брянске: 8-4832-62-89-82.

Фото: Региональное отделение «Единой России» в Брянской области.