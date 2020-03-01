«Чистая планета» призывает брянцев оставаться дома
Регилгальный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» обещает продолжать работу на следующей неделе и усилить контроль за вывозом отходов.
«Мы призываем всех жителей Брянщины следовать распоряжению президента и на следующей неделе оставаться дома, максимально соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицы только в случае острой необходимости! В свою очередь, «Чистая планета» как предприятие коммунальной сферы, ведущее непрерывную деятельность и отвечающее за чистоту и своевременный вывоз отходов, на следующей неделе будет работать в обычном режиме. Мы ожидаем увеличение объемов ТКО на площадках общего пользования в связи с режимом самоизоляции ряда граждан. Сейчас компании-перевозчики отходов проводят работу по усилению транспортной и логистической составляющей. Региональный оператор направил им письма с напоминанием о необходимости соблюдения всех санитарных норм и проведении своевременной дезинфекции мусоровозов. Сотрудники «Чистой планеты» на следующей неделе по-прежнему будут контролировать своевременный вывоз мусора, вести учет объемов отходов и обрабатывать их на объектах коммунальной инфраструктуры. При этом работа мусороперерабатывающих комплексов ведется в штатном режиме с соблюдением всех требований безопасности для сотрудников в период негативной эпидемиологической ситуации», — говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Офис ркомпанииперешел на дистанционную работу с потребителями с 24 марта.
Получить ответы на все вопросы, касающиеся заключения договоров, подачи заявлений на перерасчет и оплаты задолженности потребители могут по будням в колл-центре по номеру: (4832) 325-300, (4832) 606-444.
Отправить копии документов и заявление на предоставление перерасчета можно по электронной почте: info@chplanet.ru
А у входа в офис установлен ящик для подачи заявлений и обращений граждан – им можно будет воспользоваться после снятия рекомендованного режима самоизоляции.
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