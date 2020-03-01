Брянщина вышла в лидеры по снижению премии по ОСАГО

По снижению страховой премии по ОСАГО с начала года Брянская область заняла второе место по стране. В нашем регионе этот показатель составил 9,1% — до 5528 рублей. Лучше обстоит дело только на Белгородчине, где снижение составило 12,3% — до 3633 рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Дальше в ТОП-5 регионов расположились Архангельская и Сахалинаская области и Пермский край.

«Мы из месяца в месяц фиксируем снижение средней премии по ОСАГО, несмотря, что убыточность этого вида страхования растет», – комментирует ситуацию глава РСА Игорь Юргенс.

С падением курса рубля восстановительный ремонт по ОСАГО станет еще дороже, но, как заверяет Юргенс, опасаться роста цен на полисы автовладельцам не надо.