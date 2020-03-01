Брянщина вышла в лидеры по снижению премии по ОСАГО
По снижению страховой премии по ОСАГО с начала года Брянская область заняла второе место по стране. В нашем регионе этот показатель составил 9,1% — до 5528 рублей. Лучше обстоит дело только на Белгородчине, где снижение составило 12,3% — до 3633 рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Дальше в ТОП-5 регионов расположились Архангельская и Сахалинаская области и Пермский край.
«Мы из месяца в месяц фиксируем снижение средней премии по ОСАГО, несмотря, что убыточность этого вида страхования растет», – комментирует ситуацию глава РСА Игорь Юргенс.
С падением курса рубля восстановительный ремонт по ОСАГО станет еще дороже, но, как заверяет Юргенс, опасаться роста цен на полисы автовладельцам не надо.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» организовал видеонаблюдение для детской балетной школы «Lil Ballerine» в Брянске. Сервис помогает преподавателям проводить дистанционные занятия с учащимися, которые вынуждены находиться дома. Специалисты цифрового провайдера установили видеокамеры в балетном классе, а также предоставили канал связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» видеоконтента. Теперь юные балерины могут присоединиться к обучению через телефон или компьютер. Видеонаблюдение подключено в составе пакета услуг вместе с виртуальной АТС и корпоративной мобильной связью.
В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов.
Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» подключил к сетям компании животноводческий комплекс для производства молока ООО «Красный Октябрь», расположенный в деревне Степок в Стародубском районе Брянской области. Мероприятия по технологическому присоединению объекта выполнены сотрудниками компании в установленные законом сроки.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.