Мэрия Брянска прекратила личный прием граждан

Мэрия Брянска в пятницу объявила, что прекращает личный прием граждан.

Однако возможность обратиться к мэру, его замам и другим чиновникам мэрии у брянцев остается. Письма по обычной почте и онлайн-обращения через сайт мэрии по-прежнему будут рассматриваться в установленном законом порядке.

Обратиться в мэрию онлайн можно с помощью формы на ее сайте.

Решение прекратиить личный прием связано с профилактикой коронавируса.