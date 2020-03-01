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Налоговые инспекции Брянщины до 3 апреля не будут принимать налогоплательщиков

Опубликовано Сегодня, 18:12

Налоговые инспекции Брянщины во время следующей недели. объявленной нерабочей, принимать налогоплательщиков не будУТ. Об этом в пятницу сообщила брянская мэрия.

После 3 апреля прием возобновится, но только по предварительной записи через сервис записи на прием на сайте ФНС. Однако посетителей старше 65 лет, которые должны оставаться на самоизоляции, и посетителей с детьми не будут принимать даже по записи.

В то же время налоговики напоминают, что большинство вопросов, по которым люди обращаются в налоговые, можно решить через электронные сервисы на сайте ФНС

 

С целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период с 30 марта по 3 апреля инспекции Брянской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков. Продолжит работу и бесплатный телефон Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.

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