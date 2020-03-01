Водитель 166 маршрутки забаррикадировался от пассажиров из-за коронавируса

Смоленские следователи завели уголовное дело в связи с умышленным убийством мужчины в одном из домов на Витебском шоссе.

Смолянина из Ленинского района, накопившего долгов на 454 тыс рублей, чуть лишили дорогой иномарки Toyota Land Cruiser.

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27 марта в Смоленской области прогнозируется переменная облачность, но осадков не будет.

Автобус №50к будет курсировать в Смоленске по новой схеме, изменения начнут действовать с 30 марта.

0-летняя пенсионерка 26 марта получила смертельные ожоги во время пожара в жилом доме на улице Советская города Ельня.

Мнения комментаторов под публикацией разделились. Одни обвиняют водителя в скотском отношении к пассажирам, ведь он при двух пустующих местах на переднем сидении заставляет пассажиров тесниться в салоне. Другие считают эту меру предосторожности оправданной в условиях эпидемии.

В сообществе «Подслушано Брянск» рассказали о водителе брянской маршрутки №166, который из-за коронавируса забаррикадировал от пассажиров переднее сидение.

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Видеонаблюдение «Ростелекома» помогает балетной школе «Lil Ballerine» проводить занятия дистанционно «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для детской балетной школы «Lil Ballerine» в Брянске. Сервис помогает преподавателям проводить дистанционные занятия с учащимися, которые вынуждены находиться дома. Специалисты цифрового провайдера установили видеокамеры в балетном классе, а также предоставили канал связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» видеоконтента. Теперь юные балерины могут присоединиться к обучению через телефон или компьютер. Видеонаблюдение подключено в составе пакета услуг вместе с виртуальной АТС и корпоративной мобильной связью.

Для повышения безопасности железнодорожники дополнительно установят ограждения путей и накопительные площадки на переходах в Брянской области В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов. Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.

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В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

