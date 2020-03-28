Брянские пенсионеры игнорируют самоизоляцию

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в воскресенье опубликовали фотографию пенсионеров, выстроившихся в очередь за молоком на улице Дружбы.

«8 утра. На улице Дружбы пенсионеры выстроились за творогом и молоком. Уличная торговля продолжается полным ходом.

Сидите дома! Имейте уважение к медикам, которые работают, для спасения нашего здоровья! Не боитесь за свою жизнь, подумайте о своих родных и близких!», — пишет автор публикации.