У застрявшей на Гоа брянчанки закончились деньги, еда и вода

Застрявшая в индийском штате Гоа с мужем и ребенком стилистка из Брянска Милена Любкевич пожаловалась в соцсетях, что у них закончились еда и вода, а магазины закрыты.

Выбраться в аэропорт они также не могут: денег на картах уже не осталось, а такси подорожало в шесть раз. К тому же нет уверенности, что получится проехать, так как дороги блокируют военные.

Милена в числе 1,5 тысячи находящихся в Гоа россиян была включена в списке МИД РФ на эвкуацию, но не может дозвониться до консульства в Мумбае, чтобы узнать, как им выбираться.

Ранее Милена назвала Брянск филиалом ада после хейтерских комментариев под публикациями о ней в местных СМИ.