Поиск по сайту
Поиск по сайту

Молодые брянцы устроили вечернюю прогулку возле «Бум-сити»

Опубликовано Сегодня, 09:19

В сообщесте «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый накануне вечером и запечатливший массовые гуляния молодежи возле ТЦ «Бум-сити».

«Брянская молодежь гуляет возле БУМа, когда всех просят быть дома», — пишет автор публикации.

Отдельные комментаторы пишут, что свободу передвижения никто не отменял. Но большинство солидарны с автором.

Фото
 1900
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Фокинском районе неизвестные подожгли траву
  • В Брянске нашли елочное кладбище
  • Брянцы обсуждают в соцсети снимок попрошаек у Бум-Сити
  • Маршрутка №49 вышла на линию с незакрывающейся дверью
  • Молодые брянцы имитировали драку в гипермаркете «Лента»
    • Новости регионов
    В смоленских торговых центрах продолжают работать некоторые магазины
    14:19:52 30-03-2020
    Некоторые торговые точки продолжают свою работу в торговых центрах Смоленска.
    Жителя Смоленска подозревают в покушении на убийство
    12:48:16 30-03-2020
    Смоленский следком возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.
    В Десногорске в аварии с грузовиком разбился мотоциклист
    11:31:42 30-03-2020
    25-летний водитель мотоцикла «ИЖ ЮПИТЕР» получил смертельные травмы в ДТП с участием Vollkswagen и грузовика «ИСУЗУ АФ-4749СО» 29 марта в Десногорске.
    У смолянки скопился долг в полмиллиона на содержание матери
    11:06:22 30-03-2020
    Смоленские приставы наложили арест на автомобиль местной жительницы за то, что она не платила алименты.
    Нацпарк «Смоленское Поозерье» закрыт для посещения
    09:59:26 30-03-2020
    Работа национального парка «Смоленское Поозерье» временно приостановлена, об этом сообщается на сайте заповедника.
    В Смоленске ищут пропавшего 36-летнего Павла Ширкова
    09:16:57 30-03-2020
    Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» ищут исчезнувшего в июле 2019 года 36-летнего Павла Анатольевича Ширкова из Ельни.
    Лента новостей
    Сегодня, 15:17
    Власти Брянщины решили закрыть торговые центры
    Сегодня, 15:02
    Губернатор расскажет о ситуации с коронавирусом
    Сегодня, 14:26
    В Комаричах врач-терапевт призвала земляков оставаться дома
    Сегодня, 14:08
    Во время карантина брянцы взялись активно чистить квартиры от хлама
    Сегодня, 13:46
    Брянщина заняла 75 место по уровню зарплат
    Сегодня, 13:15
    Брянцам разъяснили, как правильно пользоваться маской
    Сегодня, 13:04
    Жители Брянщины включились в флэшмоб «Дома с пользой»
    Сегодня, 12:07
    Мэрия Брянска запретила остановку на улице Дуки
    Сегодня, 11:36
    Полиция Брянщины призвала пенсионеров оставаться дома
    Сегодня, 11:26
    Мишустин пообещал малому бизнесу Брянщины кредитные каникулы из-за коронавируса
    Сегодня, 11:05
    Вирусолог: Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на май
    Сегодня, 10:42
    Писатель с Брянщины Юрий Бурносов объевил о старте работы над новой книгой
    Сегодня, 10:17
    Мишустин призвал власти Брянщины проработать меры полной самоизоляции по примеру Москвы
    Сегодня, 09:49
    Школьник с Брянщины создал чертежный набор
    Сегодня, 09:19
    Молодые брянцы устроили вечернюю прогулку возле «Бум-сити» (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:40
    Главный следователь Брянщины обратился к землякам по поводу эпидемии
    Сегодня, 08:20
    У застрявшей на Гоа брянчанки закончились деньги, еда и вода
    Вчера, 15:47
    Пункты пропуска через границу на Брянщине закрываются с понедельника
    Вчера, 12:13
    Брянские пенсионеры игнорируют самоизоляцию
    Вчера, 09:58
    Брянцам разъяснили разницу между самоизоляцией и карантином
    28-03-2020, 12:58
    Противодействовать коронавирусу на Брянщине помогают волонтеры
    28-03-2020, 12:53
    Для брянцев заработали горячае линии управления Роспотребнадзора и ФАС
    28-03-2020, 12:32
    Оперштаб по коронавирусу опроверг информацию о новозыбковской чиновнице, нарушившей режим самоизоляции
    28-03-2020, 09:33
    На Брянщине подтвердился третий случай заражения коронавирусом
    27-03-2020, 20:20
    Губернатор призвал жителей Брянщины на следующей неделе оставаться дома (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:44
    О банковских операциях и порядке гашения кредитов
    Сегодня, 12:15
    Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
    27-03-2020, 16:48
    Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
    27-03-2020, 16:42
    Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
    27-03-2020, 16:13
    Житель Смоленской области предстанет перед судом за кражу железнодорожных деталей
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Власти Брянщины сделали самоизоляцию пенсионеров обязательной
    Политика О главном
    Губернатор призвал жителей Брянщины на следующей неделе оставаться дома
    Общество О главном
    На Брянщине подтвердился третий случай заражения коронавирусом
    Общество О главном
    За нарушение режима карантина брянцам может грозить до 1 млн рублей штрафа
    Общество О главном
    Брянским работодателям разъяснили все нюансы каникул на следующей неделе
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Видеонаблюдение «Ростелекома» помогает балетной школе «Lil Ballerine» проводить занятия дистанционно

    Видеонаблюдение «Ростелекома» помогает балетной школе «Lil Ballerine» проводить занятия дистанционно«Ростелеком» организовал видеонаблюдение для детской балетной школы «Lil Ballerine» в Брянске. Сервис помогает преподавателям проводить дистанционные занятия с учащимися, которые вынуждены находиться дома. Специалисты цифрового провайдера установили видеокамеры в балетном классе, а также предоставили канал связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» видеоконтента. Теперь юные балерины могут присоединиться к обучению через телефон или компьютер. Видеонаблюдение подключено в составе пакета услуг вместе с виртуальной АТС и корпоративной мобильной связью.

    РЖД новости
    Для повышения безопасности железнодорожники дополнительно установят ограждения путей и накопительные площадки на переходах в Брянской области

    В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов.

    Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект  установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.

    МРСК новости
    Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в нерабочие дни усилят контроль над работой энергосистемы

    Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в нерабочие дни усилят контроль над работой энергосистемыПо распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя. По всем филиалам электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с 12:00 28.03.2020 и до 06:00 06.04.2020 введен режим технологической «тишины». Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.