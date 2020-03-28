Молодые брянцы устроили вечернюю прогулку возле «Бум-сити»

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» ищут исчезнувшего в июле 2019 года 36-летнего Павла Анатольевича Ширкова из Ельни.

Работа национального парка «Смоленское Поозерье» временно приостановлена, об этом сообщается на сайте заповедника.

Смоленские приставы наложили арест на автомобиль местной жительницы за то, что она не платила алименты.

25-летний водитель мотоцикла «ИЖ ЮПИТЕР» получил смертельные травмы в ДТП с участием Vollkswagen и грузовика «ИСУЗУ АФ-4749СО» 29 марта в Десногорске.

Смоленский следком возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.

Отдельные комментаторы пишут, что свободу передвижения никто не отменял. Но большинство солидарны с автором.

«Брянская молодежь гуляет возле БУМа, когда всех просят быть дома», — пишет автор публикации.

В сообщесте «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый накануне вечером и запечатливший массовые гуляния молодежи возле ТЦ «Бум-сити».

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Видеонаблюдение «Ростелекома» помогает балетной школе «Lil Ballerine» проводить занятия дистанционно «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для детской балетной школы «Lil Ballerine» в Брянске. Сервис помогает преподавателям проводить дистанционные занятия с учащимися, которые вынуждены находиться дома. Специалисты цифрового провайдера установили видеокамеры в балетном классе, а также предоставили канал связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» видеоконтента. Теперь юные балерины могут присоединиться к обучению через телефон или компьютер. Видеонаблюдение подключено в составе пакета услуг вместе с виртуальной АТС и корпоративной мобильной связью.

Для повышения безопасности железнодорожники дополнительно установят ограждения путей и накопительные площадки на переходах в Брянской области В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов. Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.

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