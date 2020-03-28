Писатель с Брянщины Юрий Бурносов объевил о старте работы над новой книгой

Живущий в Москве писатель-фантаст, уроженец Севского района Брянщины Юрий Бурносов сообщил в понедельник в своем профиле в Фейсбуке о старте работы над новой книгой. Работой над ней он намерен скрасить вынужденное безделье во время карантина.

«Ну ладно. Раз мироздание с нами так, я официально объявляю, что с сегодняшнего дня начинаю писать четвертую часть "Чисел и знаков"», — написал Бурносов.

Подписчики аккаунта расценили эту новость как хорошую. Но некоторые иронизируют, что работа над книгой может затянуться.