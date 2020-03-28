Жители Брянщины включились в флэшмоб «Дома с пользой»

Жители Брянщины подключились к общероссийскому флэшмобу «Дома с пользой», который стартовал с началом общероссийского карантина.

Суть акции в том, что участники делятся в интернете, как проводят с пользой время вынужденного безделья, вызванного тем, что эта неделе объявлена нерабочей.

Жители региона рассказали, что во время карантина читают книги, играют с детьми, а некоторые решили заняться ремонтом собственного жилья.