Во время карантина брянцы взялись активно чистить квартиры от хлама

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» в выходные столкнулся с проблемой быстрого заполнения мусорных контейнеров. В компании поясняют это тем, что брянцы во время нерабочей недели взялись активно избавляться от хлама. Бункеры в считанные часы заполнялись старой мебелью, коробками и остатками стройматериалов.

«Мы предполагали, что в связи с объявленными в целях предотвращения распространения вируса выходными, объемы отходов от населения значительно возрастут. Многие вернулись с работы или учебы из Москвы и других городов и, видимо, решили использовать эти дни для генеральной уборки или ремонта. В связи с этим все службы регионального оператора перешли на усиленный режим работы. Наша диспетчерская служба непрерывно осуществляет контроль за вывозом отходов и сообщает перевозчикам о необходимости дополнительных рейсов. Весь мусор будет вывезен! Вместе с тем, мы обращаемся к жителям с просьбой не только сообщать о переполненных в контейнерах, позвонив по телефону нашей диспетчерской службы 8(4832) 606-444. но и с пониманием отнестись к работе транспортных компаний, которые в связи с резко возросшим объемом отходов, осуществляют дополнительные рейсы и не могут «по звонку» немедленно приехать и забрать мусор с площадки, которую убирали недавно, согласно графику», — говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

В компании, однако, вынуждены напомнить, что контейнеры не предназначены для сбора отработанных шин, порубочных остатков, сломанных и обрезанных веток и листьев. Компания призывает брянцев соблюдать закон: не выбрасывать в контейнеры мусор, для которого ни не предназначены, и оставаться дома.