В брянских дворах царит тишина

С наступлением карантина и нерабочей недели брянские дворы и улицы не узнать – тут наступил полный покой и тишина, об этом сообщил один з пабликов соцсети «ВКонтакте».

Жительница областного центра Ольга Овчинникова говорит, вот что значит строгий контроль, даже в магазин ходят один или два человека каждые полчаса. Та же ситуация и с машинами.

«Проезжают одна за каждые минут 30.Наш район самый послушный. Всем желаю не паниковать и соблюдать меры предосторожности. Соблюдая все требования, мы быстрее сможем победить этот вирус», - пожелала землякам Ольга.

Подписчица паблика Ольга Прожико не согласна с автором, уверена, что причиной тишины на улицах стала холодная погода, а также ранее утро.

«Часа в 3-4 дня пофотка, как погода наладится, а сейчас и у нас так, или автор думает что все сейчас очень хотят выйти погулять?» - прокомментировала Ольга.